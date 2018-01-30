В Иркутской области обокрали ферму биткоинов

В Иркутской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 января.

В отдел полиции были доставлены жители города Усолье-Сибирское 25 и 27 лет.

По данным МВД, грабители в лыжных масках напали на сторожа компании, связали его скотчем и похитили из помещения, где установлены компьютерные серверы, несколько электронных блоков. Их стоимость составляла, по предварительным данным, два миллиона рублей.

По словам одного из задержанных, украденную цифровую технику они хотели продать, но не знали ее стоимость. Большая часть похищенного возвращена законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

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