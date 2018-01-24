Москвич попытался провернуть аферу с майнингом и потерпел фиаско

В Москве задержали 30-летнего жителя столицы, обещавшего поставить майнинговое оборудование из Китая, но скрывшегося с предоплатой в 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России в среду, 24 января.

В полицию обратился потерпевший и заявил, что в ноябре 2017 года он нашел в интернете объявление о продаже оборудования для майнинга криптовалют. Мужчина приехал в офис компании, расположенный на Серпуховском Валу, где ему сообщили, что поставки идут напрямую из Китая, и обещали через две недели доставить товар.

Мужчина внес предоплату в виде 100 процентов стоимости оборудования — 1,2 миллиона рублей. Однако в условленный срок он заказ не получил, а связаться с офисом компании ему не удалось, так как телефоны были отключены. Потерпевший, по его словам, самостоятельно разыскал в интернете похожие объявления о продаже майнингового оборудования и, установив предполагаемого афериста, сообщил о нем в полицию.

Подозреваемый был задержан. Он сообщил полицейским, что является по образованию программистом-техником. По словам задержанного, вместе с друзьям они сняли два офиса в Москве и публиковали в сети объявления о продаже майнингового оборудования из Китая, заранее зная, что товар не будет поставлен. К ним обратились порядка 25 человек.

В настоящее время полиция устанавливает других возможных потерпевших от деятельности лжеторговцев. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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