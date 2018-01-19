Первые биткоин-миллиардеры лишились четверти состояния

Братья Винклвоссы потеряли около 350 миллионов долларов из-за обвала курса биткоина за последние две недели. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на собственные подсчеты.

Издание объясняет, что Винклвоссы в 2012 году приобрели 120 тысяч биткоинов на деньги, полученные ими по иску к владельцу Facebook Марку Цукербергу. Соответственно, падение курса на три тысячи долларов означает суммарные потери в 350 миллионов.

При этом все биткоины Винклвоссов по курсу на 19 января (11,5 тысячи долларов) стоят более миллиарда долларов.

Курс биткоина начал падать после того, как Южная Корея объявила о намерении его запретить: в ночь на 11 января на фоне новостей криптовалюта подешевела на 11 процентов.

Глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор 18 января, комментируя падение курсов криптовалют, заявил, что инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины.

В начале 2017-го биткоин впервые за четыре года достиг отметки в тысячу долларов, но затем рухнул более чем на 30 процентов — с 1162 до 752 долларов. К достигнутому ранее пику он вернулся к середине февраля. В декабре криптовалюта достигла максимальных за всю историю значений — около 20 тысяч долларов.

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