Советник Путина объяснил падение биткоина отсутствием «условной Набиуллиной»

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал «Ленте.ру» о причинах обвала биткоина. По его словам, криптовалюта идет вслед за спекулятивным спросом, который в 2017 году был обеспечен большим количеством ICO (первичным размещением токенов).

«Не существует второй стороны, не существует условной Набиуллиной, не существует условного Центрального банка, который был бы заинтересован в поддержке этого курса», — рассказал Клименко.

Стоимость биткоина в среду, 17 января, опускалась ниже 10 тысяч долларов — впервые с ноября 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!