Обвал биткоина объяснили лунным Новым годом

Ключевой причиной падения курса биткоина и других криптовалют в январе стала подготовка китайцев к лунному Новому году, который будет отмечаться во второй половине февраля. Об этом в интервью агентству Bloomberg сказал директор социальной сети для трейдеров Sprinklebit Александр Валлин.

По его словам, наступило время, когда китайцы начинают покупать подарки к празднику и для этого избавляются от части своих криптовалютных запасов.

Валлин добавил, что такая картина повторяется из года в год, причем на курс влияет не только КНР, но и другие страны Восточной Азии, в частности Таиланд, Малайзия и Сингапур.

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Стоимость биткоина 17 января опускалась ниже 10 тысяч долларов — впервые с ноября 2017 года. 18 декабря курс самой популярной криптовалюты составлял 20 тысяч долларов.

В январе 2017-го биткоин впервые за четыре года достиг отметки тысяча долларов, но затем рухнул более чем на 30 процентов — с 1162 до 752 долларов. К достигнутому ранее пику он вернулся к середине февраля. В декабре криптовалюта достигла максимальных за всю историю значений — около 20 000 долларов.

До недавнего времени более 90 процентов биткоинов торговались в китайских юанях и корейских вонах. Однако с осени китайские и южнокорейские регуляторы начали наступление на торговлю криптовалютой. В КНР, в частности, были закрыты все онлайн-биржи, занимавшиеся покупкой и продажей виртуальных валют. Сейчас более 50 процентов сделок осуществляется в японской иене. При этом азиатский рынок в целом остается ключевым для биткоина и других криптовалют.

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