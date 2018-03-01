Путин поддержал технологию биткоина

Российские законы не должны препятствовать развитию в стране big data, электронной коммерции и распределенного реестра, считает президент Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному собранию, трансляция велась на сайте Первого канала.
«Нам надо формировать собственные цифровые платформы, естественно совместимые с глобальным информационным пространством. Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые и биологические услуги. В том числе с использованием технологии распределенного реестра, что очень важно для финансовых транзакций», — цитирует президента РИА Новости.
«В ближайшее время нам нужно создать передовую законодательную базу, снять все барьеры с разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта», — приводит слова главы государства «Интерфакс».
Распределенный реестр — выстроенная по определенным критериям база данных, под это определение попадает в том числе блокчейн, на котором работает биткоин.
Криптовалюты в России не регулируются, в конце января Минфин представил законопроект, в котором отказался считать их законным средством платежей. Запрета цифровых валют или майнинга проект закона не предусматривает.
В октябре 2017 года Путин говорил, что криптовалюты представляют собой потенциальную опасность как способ отмывания денег и ухода от налогов.