Следователям ФСБ запросили срок за вымогательство миллиона долларов в биткоинах

Прокурор запросил срок двум бывшим следователям ФСБ, которые обвиняются в вымогательстве миллиона долларов в биткоинах. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Второго западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

По ее словам, в ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявил, что Сергея Белоусова следует приговорить к 10 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания «майор». Второго фигуранта дела Андрея Колбова — к 13 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания «капитан».

По версии следствия, они занимались расследованием уголовного дела в отношении бывшего генерального директора издательства «Известия» Эраста Галумова. Следователи потребовали у его семьи взятку, угрожая в случае отказа заплатить новыми обвинениями и арестом сына обвиняемого.

Белоусов и Колбов были задержаны в апреле 2019 года.

Галумов в ноябре 2020 года был приговорен к шести годам заключения за мошенничество. Его адвокаты заявляли о незаконности приговора, так как материалы дела были сфальсифицированы арестованными следователями ФСБ.