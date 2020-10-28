Следователей ФСБ начали судить за вымогательство миллиона долларов в биткоинах

Второй Западный окружной военный суд планирует приступить к рассмотрению уголовного дела двух следователей ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова, обвиняемых в вымогательстве одного миллиона долларов в биткоинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, офицеров начали судить параллельно с процессом, проходящим в Гагаринском суде Москвы над потерпевшим, у которого они, как считает следствие, вымогали взятку. Речь идет о бывшем гендиректоре ФГУП «Издательство "Известия"» политолога Эраста Галумова, которого арестовали за мошенничество. Его защита полагает, что все доказательства по делу являются недопустимыми, поскольку расследование якобы было инициировано следователями ФСБ для собственного обогащения.

Белоусова и Колбова задержали с поличным весной 2019 года. С заявлением о вымогательстве обратился в правоохранительные органы сын Галумова, после чего следователей взяли под контроль сотрудники управления собственной безопасности ФСБ. Белоусов и Колбов, по версии следствия, требовали миллион долларов в биткоинах, что составляло на тот момент примерно 65 миллионов рублей. В обмен они обещали смягчить Галумову-старшему меру пресечения, отпустив под домашний арест, и не добавлять новых обвинений.

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