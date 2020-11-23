Бывшего главу «Известий» отправили в колонию за мошенничество

Бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова приговорили к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Галумова.

Юрист заявил, что будет обжаловать решение суда.

По делу проходят также бывший замгендиректора по экономике и финансам издательства Галина Петрунина и бывший гендиректор управления по эксплуатации зданий и сооружений Игорь Григорьев.

Эраста Галумова задержали в феврале 2018 года. Спустя месяц в СИЗО «Лефортово» он признался в хищении 43 миллионов рублей при утилизации печатного станка, хранившегося в издательстве.

По словам его защитника, следователи начали оказывать давление на Галумова, требуя, чтобы тот признал вину. «Посидишь под следствием годик и потом получишь условный срок», — цитировал юрист следователей ФСБ. В противном случае они угрожали добавить других обвинений и арестовать его сына. Осенью 2018 года сын Галумова передал чекистам через интернет-кошелек три миллиона рублей в биткоинах.

В середине апреля 2019 года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. По данным следствия, они вымогали один миллион долларов у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и условное наказание. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Эраст Галумов руководил издательством «Известия» с 2002 по 2013 год.