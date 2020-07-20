На российского следователя по особо важным делам напали на проходной

В Саратове напали на следователя по особо важным делам регионального управления Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщило издание «Взгляд-Инфо».

Днем 20 июля на проходной в здании регионального следственного управления к работнику ведомства брызнули в лицо кислотой. После инцидента его госпитализировали.

Позже выяснилось, что нападение совершила пожилая женщина, которая фигурирует в уголовном деле, находящемся в производстве пострадавшего следователя. По предварительным данным, она использовала уксусную кислоту: целилась в глаза сотруднику СКР, но не попала. Ее задержали.

В связи с происшествием проводится доследственная проверка, сообщили изданию в региональном управлении СКР. Жизнь пострадавшего вне опасности.

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