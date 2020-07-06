Адвокат напал на прокурора в российском суде

В Индустриальном районном суде Ижевска 34-летний адвокат напал на представителя прокуратуры в тот момент, когда они находились в служебном помещении. Об этом в понедельник, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемый нанес гособвинителю удар кулаком по лицу «в связи с исполнением последним должностных обязанностей». Других подробностей происшествия следствие не приводит. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Адвокатские полномочия подозреваемого были прекращены на следующий день после нападения.

15 июня сообщалось, что Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.

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