Российского адвоката арестовали по подозрению в похищении сына коллеги

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Об этом сообщает ТАСС.

Гладилин останется под стражей до 6 августа.

Скрыпник проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). 7 июня адвокат заявил, что его сына Евгения похитили неизвестные. Следователи установили местонахождение подростка спустя 36 часов. За несколько дней до похищения Скрыпник рассказал ФСБ о поступающих его 17-летнему сыну угрозах.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии.

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