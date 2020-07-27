Российские полицейские занимались вымогательством со служебными пистолетами

Оренбургский областной суд приговорил к восьми и девяти годам лишения свободы четверых бывших сотрудников муниципального управления МВД «Оренбургское» за вымогательство с использованием служебных пистолетов и спецсредств. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Следствием и судом установлено, что 6 и 10 июня 2018 года полицейские применили насилие и специальные средства, угрожали оружием и обещали подбросить наркотики, требуя с местных жителей крупные суммы денег. Пострадавшими были признаны семь человек.

Летом 2018 года сотрудники МВД приехали на дачу, где собралась компания молодых людей, уточняет «Оренбург Медиа». Они надели на отдыхающих наручники, пригрозили уголовными делами, для убедительности полицейские наставили на молодых людей служебное оружие. Пострадавшие обратились в полицию и в ходе проверки были установлены подозреваемые. Также выяснилось, что таким же образом оренбургские полицейские запугали еще одну компанию на даче. Они использовали специальные ведомственные учеты для получения информации о потерпевших.

Изначально СКР обвинил сотрудников МВД в бандитизме. По данным следствия, полицейские занимались вымогательством на протяжении трех лет с 2015 по 2018 годы, но в суде подтвердились лишь два преступных эпизода.

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