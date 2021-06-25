Капитан МВД России сбежал перед приговором банде налетчиков-полицейских

Бывший сотрудник Московского уголовного розыска (МУР) Павел Шафорост сбежал перед оглашением приговора по делу банды налетчиков-полицейских. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, он не явился 11 июня в Мосгорсуд и был объявлен в федеральный розыск. Тем не менее, Шафороста признали виновным по ряду тяжких преступлений и приговорили к 13 годам тюремного заключения и лишили звания капитана полиции. Остальные 12 подсудимых — полицейские УВД по ТиНАО, среди которых оперативники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, — были осуждены на сроки от 8 до 13 лет.

По версии следствия, Шафорост создал банду из подчиненных, коллег из других подразделений полиции и знакомых для грабежей коммерсантов. У двоих потерпевших они под видом оперативных мероприятий отобрали партии янтаря и деньги. Кроме того, брат Шафороста Виктор, занимавший должность министра Тверской области, в марте 2018 года с соучастниками поджег автомобиль пострадавшего от полицейских-налетчиков бизнесмена.