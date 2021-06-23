ФСБ уличила адвоката в обмане полицейского на 2,5 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону суд огласил приговор адвокату Эльхану Нариманову, уличенного сотрудниками ФСБ в обмане бывшего полицейского на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Защитника приговорили к шести годам колонии строгого режима по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным спецслужб, Нариманов, являвшийся членом Адвокатской палаты Москвы, обещал повлиять на решение Верховного суда России по делу о восстановлении на службе полицейского, уволенного в 2015 году. За свою помощь юрист получил у него 2,5 миллиона рублей.

Дело в отношении подельника осужденного прекращено в связи с его смертью.