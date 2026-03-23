Жениха арестовали за несколько минут до бракосочетания

В США жениха арестовали как насильника за несколько минут до бракосочетания

В штате Индиана, США, 66-летнего Брэдли Армстронга арестовали за несколько минут до начала его брачной церемонии. Об этом пишет People.

Армстронг пришел в здание суда округа Ла-Порт, чтобы жениться на возлюбленной. Вдруг на их бракосочетание ворвались сержант Свенсон и помощник шерифа Райан. Они заявили, что церемония не может продолжаться.

Оказалось, что Армстронг не имеет права вступать в брак, поскольку числится в реестре преступников. По закону, жених был обязан сообщить об этом, но просто подделал разрешение.

Армстронга обвинили в растлении детей в мае 2002 года. Тогда его приговорили к семи годами условно и назначили еще семь лет испытательного срока.

