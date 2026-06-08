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15:07, 8 июня 2026Мир

Иран заявил о серьезном ущербе для Израиля после последних ударов

В командовании Ирана назвали удары по Израилю разрушительными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Naama Stern / Reuters

Иран нанес серьезный урон израильской стороне в ходе недавних атак. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает агентство Tasnim.

«В ходе новой волны действий против чувствительных и важных целей на оккупированных территориях противник получил серьезные и разрушительные удары, испытав на себе успешную наступательную операцию вооруженных сил Ирана», — сказал представитель иранского командования.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

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