Россиянам назвали порядок действий при краже на отдыхе за границей

АТОР: Отель не отвечает за украденные из номера ценности

Кража на отдыхе — ситуация неприятная, но четкий алгоритм действий поможет минимизировать последствия и сохранить нервы, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). В интервью корреспонденту «Ленты.ру» специалисты рассказали, что главное — не паниковать и последовательно фиксировать все обстоятельства.

Первое, что нужно сделать при обнаружении пропажи в городе, — немедленно обратиться в полицию. Если кража произошла в отеле, следует заявить о ней администрации, обратили внимание в пресс-службе АТОР.

«Заявление на ресепшен — обязательный шаг. Представители отеля должны зафиксировать факт кражи. Затем совместно с сотрудниками отеля нужно вызвать полицию и получить копию или фотографию протокола — без этого документа рассчитывать на страховку или компенсацию от гостиницы будет крайне сложно», — пояснили в АТОР.

В АТОР также советуют сразу заблокировать банковские карты через мобильное приложение или звонок в банк. Если украли загранпаспорт, необходимо связаться с консульством РФ — оно поможет с восстановлением документов. Туристам, купившим тур у туроператора, может помочь отельный гид — он подскажет, как действовать дальше, и поможет с переводом, отметили специалисты.

Что касается ответственности, в АТОР подчеркнули, что туроператор отвечает за перелет, трансфер и размещение, но не за сохранность личных вещей. Сопровождение в полицию и перевод — жест доброй воли, а не обязанность компании. Отель же может нести ответственность, только если ценности были сданы в главный сейф на ресепшен под квитанцию. Если вещи лежали в номере или в персональном сейфе, доказать их наличие и стоимость гораздо сложнее, заявили в компании.

Эксперты АТОР рекомендуют заранее подготовиться к поездке: сделать фото всех документов и сохранить их в облако, записать важные телефоны на бумаге, а дорогую технику и украшения задекларировать на таможне при въезде. Не стоит брать на отдых драгоценности, оставлять вещи без присмотра и класть телефон и деньги на видное место.

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