«Купибилет»: Интерес к направлениям отдыха у океана у россиян резко растет

Россияне массово захотели отдохнуть у океана — в 2026 году их интерес к соответствующим направлениям резко вырос. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее популярным у соотечественников оказался Индийский океан, а самым дорогим направлением отдыха рядом с ним стал африканский остров Маврикий со стоимостью перелета туда-обратно 99 тысяч рублей. На втором месте расположились Мальдивы со средней ценой авиабилетов 75 тысяч рублей. Третье место заняли Сейшелы со средней стоимостью 70 тысяч рублей за перелет в обе стороны на человека.

Второе место в рейтинге популярности у россиян занял Атлантический океан. Здесь самым привлекательным направлением для путешествия стал город Кейптаун в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Средняя стоимость перелета туда-обратно составила 98,5 тысячи рублей. На втором месте — город Порто в Португалии со средней ценой билета 88,5 тысячи рублей.

А самым непопулярным и дорогим направлением оказался Тихий океан. На перелет в австралийский город Сидней, который им омывается, туристам придется потратить 149 тысяч рублей.

Ранее эксперт по туризму Анастасия Гончарова назвала топ безвизовых направлений для россиян летом. По ее словам, неизменным лидером по соотношению цены и качества остается Турция.

