Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:14, 8 июня 2026Путешествия

Россияне массово захотели отдохнуть у океана

«Купибилет»: Интерес к направлениям отдыха у океана у россиян резко растет
Алина Черненко

Фото: Han Xu / XinHua / Globallookpress.com

Россияне массово захотели отдохнуть у океана — в 2026 году их интерес к соответствующим направлениям резко вырос. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее популярным у соотечественников оказался Индийский океан, а самым дорогим направлением отдыха рядом с ним стал африканский остров Маврикий со стоимостью перелета туда-обратно 99 тысяч рублей. На втором месте расположились Мальдивы со средней ценой авиабилетов 75 тысяч рублей. Третье место заняли Сейшелы со средней стоимостью 70 тысяч рублей за перелет в обе стороны на человека. 

Материалы по теме:
Россияне заполонили Мальдивские острова. Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
Россияне заполонили Мальдивские острова.Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
2 декабря 2024
Почувствовать себя миллионером за полторы тысячи рублей. За что россияне полюбили Маврикий и сколько стоит там отдохнуть?
Почувствовать себя миллионером за полторы тысячи рублей.За что россияне полюбили Маврикий и сколько стоит там отдохнуть?
7 февраля 2024

Второе место в рейтинге популярности у россиян занял Атлантический океан. Здесь самым привлекательным направлением для путешествия стал город Кейптаун в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Средняя стоимость перелета туда-обратно составила 98,5 тысячи рублей. На втором месте — город Порто в Португалии со средней ценой билета 88,5 тысячи рублей.

А самым непопулярным и дорогим направлением оказался Тихий океан. На перелет в австралийский город Сидней, который им омывается, туристам придется потратить 149 тысяч рублей.

Ранее эксперт по туризму Анастасия Гончарова назвала топ безвизовых направлений для россиян летом. По ее словам, неизменным лидером по соотношению цены и качества остается Турция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас высказалась о задержании танкеров с якобы российской нефтью

    Тренер ушел из клуба ФНЛ через две недели после назначения

    Глава МИД Ирана рассказал о переговорном процессе с США после атак Израиля

    Россия впервые с июля закупила один вид продукции из Бразилии

    Европейские водители урезали потребление топлива из-за роста цен на фоне войны в Иране

    Росгвардеец попался на продаже изъятого оружия

    Пашинян раскрыл свои планы на власть

    Каллас высказалась об итогах выборов в Армении

    Продажи автомобилей с пробегом в России взлетели

    Юную россиянку два года лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok