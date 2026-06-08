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15:05, 8 июня 2026Россия

Москвичка разучилась жевать после лечения зубов за полмиллиона в элитной клинике

Mash: 40-летняя жительница Москвы разучилась жевать после лечения зубов в элитной клинике
Майя Назарова

Фото: Dejan Sarec / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы разучилась жевать после лечения зубов за полмиллиона рублей в элитной клинике. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

40-летняя горожанка отметила, что обратилась в медицинское учреждение «Цветной» из-за больного зуба. Пациентка планировала его удалять, поскольку испытывала дискомфорт во время приемов пищи. Однако, как утверждает москвичка, врач ее отговорил и предложил вместо этого сделать протезирование и перестройку зубного ряда. За процедуры женщине выставили счет в 500 тысяч рублей.

Ради лучших изменений пациентке удалили три здоровых зуба. Клиентка уверена, что необходимости в этом не было. Таким образом в клинике хотели увеличить чек на оплату.

После этого прикус женщины перестал смыкаться, челюсти «увело». У жительницы столицы начались частые головные боли. Как утверждает пациентка, теперь она не может спокойно жевать и спать, так как мышцы лица находятся в постоянном напряжении.

Россиянке пришлось идти в другую клинику — там констатировали нарушение прикуса и болевую дисфункцию сустава. Выяснилось, что зубы удалили неправильно, затем назначили капы, из-за чего в передних зубах возникли трещины. Стоимость исправления составит 2,5 миллиона рублей. Эти средства москвичка намерена отсудить у клиники.

Ранее россиянам перечислили главные показания к удалению зуба.

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