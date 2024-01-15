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19:23, 15 января 2024Забота о себе

Россиянам перечислили главные показания к удалению зуба

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Зуб нельзя сохранить, если он треснул и разрушился глубже уровня десны, а также в некоторых других случаях, считает стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, директор стоматологии «Даймонд» Кристина Месропова. Главные показания к радикальному методу лечения она перечислила «Ленте.ру».

Месропова обратила внимание россиян на то, что стоматолог по возможности всегда старается сохранить зуб, но при выборе лечения он также должен учитывать ряд факторов. В частности, он смотрит, лечили ли зуб раньше и каким способом, а также определяет, возможно ли исправить ситуацию с учетом полученных данных. При этом в некоторых сложных случаях сохранить зуб не удастся никакими способами, предупредила врач.

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Показанием к удалению Месропова назвала запущенный пародонтит, при котором зубы становятся подвижными или в окружающих тканях имеются воспалительные процессы, не уменьшающиеся даже после продолжительного лечения.

Не удастся сохранить зуб, если он треснул и разрушился глубже уровня десны, а также при резорбции корня, при котором утрачивается или растворяется внутренний дентин либо внешнее покрытие зуба

Кристина Месроповастоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук

Ранее стоматолог Максим Обушенков указал на приятный способ сделать зубы здоровее. По его словам, поцелуи не только снижают уровень стресса, что благоприятно сказывается на самочувствии в целом, но и улучшают состояние ротовой полости.

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      Наталья Обрядина
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