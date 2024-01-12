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11:31, 12 января 2024Забота о себе

Россиянам указали на приятный и простой способ сделать зубы здоровее

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Поцелуи не только снижают уровень стресса, что благоприятно сказывается на здоровье в целом, но и улучшают состояние зубов, рассказал стоматолог, директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков. На приятный и простой способ сделать зубы здоровыми специалист указал россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

«Во время поцелуев мы активно используем мышцы лица, включая те, которые отвечают за выработку слюны. Этот естественный процесс важен для поддержания уровня pH в полости рта, — прокомментировал врач. — Проще говоря, выработка слюны во время поцелуев приводит к уменьшению кислотности во рту, а это помогает защищать зубы от кариеса».

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Помимо этого, поцелуи активизируют циркуляцию крови в тканях рта, это положительно сказывается на здоровье десен

Максим Обушенковстоматолог

При поцелуях люди обмениваются бактериями, продолжил стоматолог. Большинство из них — часть нормальной микрофлоры, которая не представляет опасности при условии, что у обоих партнеров здоровая полость рта.

«Если же вы заболели, а целоваться очень хочется, то от поцелуев необходимо воздержаться», — подытожил Обушенков.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич перечислил основные правила ухода за полостью рта. Он рекомендовал чистить зубы регулярно и тратить на эту процедуру не менее двух минут.

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      Вера Владзиевская
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