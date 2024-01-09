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11:26, 9 января 2024Забота о себе

Россиянам перечислили пять основных правил гигиены зубов

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Полноценный уход за зубами возможен лишь при использовании дополнительных средств, заявил стоматолог, хирург-ортопед Артур Тумашевич. Пять основных правил гигиены зубов и полости рта специалист назвал в комментарии для «Ленты.ру».

Врач обратил внимание, что постоянство и регулярность — главные правила поддержания здоровья полости рта, поэтому чистить зубы и проводить другие необходимые манипуляции необходимо минимум два раза в день. Только так, по его словам, удастся справиться с мягкими и полутвердыми зубными отложениями и сохранить здоровье полости рта. При этом важно выбирать правильный временной интервал, добавил стоматолог.

Интервал должен быть постоянным: от двух минут и более утром и вечером. Не стоит чистить зубы всего один раз, но 10 минут, например, с утра, а потом не обрабатывать их до следующего дня. Так вы не компенсируете время ухода. Важно именно количество повторений без сильного нажатия на щетку, а также их регулярность

Артур Тумашевичстоматолог

Использование межзубных ершиков и других дополнительных средств гигиены значительно облегчит уход за полостью рта, рассказал Тумашевич. По его словам, флосс, зубочистки, ополаскиватели и пенки помогут лучше очистить труднодоступные места во рту.

1,5
минуты

нужно в среднем полоскать рот специальными средствами

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Своевременные профилактические осмотры у стоматолога — еще одно важное правило, которое зачастую игнорируют взрослые, отметил в заключение Тумашевич, однако именно они помогают вовремя обнаруживать проблемы и искоренять их.

Ранее Тумашевич назвал три вредящие здоровью зубов стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.

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      Вера Владзиевская
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