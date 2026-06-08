Проведение выборов в Армении оценили

Политолог Мезюхо: На выборах в Армении проиграл здравый смысл

Избирательный процесс в Армении не был в полной мере демократическим волеизъявлением армянского народа, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что власть на протяжении всей избирательной кампании оказывала давление на представителей оппозиции.

«В лидирующей позиции партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" по итогам этих выборов нет ничего удивительного, так как данный избирательный процесс не был в полной мере демократическим волеизъявлением армянского народа. Эти выборы нельзя назвать соответствующими всем демократическим стандартам, так как власть на протяжении всей избирательной кампании оказывала грандиозное давление на представителей оппозиции, в том числе и на тех, кто ориентируется на Российскую Федерацию и заявляет о том, что Армения должна сохранить за собой членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, на выборах в Армении «проиграл здравый смысл и политический реализм», так как евроинтеграционный курс премьер-министра Никола Пашиняна, по мнению Мезюхо, это «настоящая дымовая завеса».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала 49,81 процента. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на парламентских выборах в Армении власти грубо нарушали процедуры.