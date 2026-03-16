Жениха-гангстера арестовали на собственной свадьбе

В Индии гангстера арестовали на собственной свадьбе

В Индии полиция арестовала жениха во время свадьбы. Об этом сообщает Bhaskar English.

26-летнего Акаша по прозвищу Бхура Хадди, главаря банды «Нелегал», разыскивали по подозрению в похищении священника и вымогательстве. Вместе с ним задержали пятерых сообщников, которые были гостями на свадьбе. Правоохранители считают, что он потратил часть выкупа, полученного от родных похищенного, на свадебные приготовления.

Невеста сразу после ареста жениха направилась в полицейский участок с мольбой либо отпустить Акаша на два часа для завершения церемонии, либо позволить им пожениться прямо в камере. Полицейские отказали девушке, объяснив, что на счету гангстера 31 уголовное дело, включая расправу над местным политиком.

