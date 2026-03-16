17:56, 16 марта 2026

Жениха-гангстера арестовали на собственной свадьбе

В Индии гангстера арестовали на собственной свадьбе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Charlychaplin / Shutterstock / Fotodom

В Индии полиция арестовала жениха во время свадьбы. Об этом сообщает Bhaskar English.

26-летнего Акаша по прозвищу Бхура Хадди, главаря банды «Нелегал», разыскивали по подозрению в похищении священника и вымогательстве. Вместе с ним задержали пятерых сообщников, которые были гостями на свадьбе. Правоохранители считают, что он потратил часть выкупа, полученного от родных похищенного, на свадебные приготовления.

Невеста сразу после ареста жениха направилась в полицейский участок с мольбой либо отпустить Акаша на два часа для завершения церемонии, либо позволить им пожениться прямо в камере. Полицейские отказали девушке, объяснив, что на счету гангстера 31 уголовное дело, включая расправу над местным политиком.

Ранее сообщалось, что жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Она подговорила любовника и его друзей притвориться грабителями и напасть на мужчину.

