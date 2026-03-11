Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:51, 11 марта 2026Из жизни

Невеста увидела среди гостей возлюбленного и отказалась выходить замуж за жениха

В Индии невеста увидела любовника во время свадьбы и отказалась выходить замуж
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: A Rehman 786 / Shutterstock / Fotodom

В Индии невеста увидела в толпе гостей возлюбленного и отказалась от свадьбы. Об этом сообщает Economic Times.

Случай произошел в штате Андхра-Прадеш. Когда наступил момент ритуала Джилакарра Беллам, предшествующего завязыванию священного брачного ожерелья, невеста спустилась со свадебной сцены и направилась к внезапно появившемуся в зале мужчине. Она публично призналась, что это ее любовник, и отказалась выходить замуж за жениха, которого для нее нашли родители.

Родственники жениха заявили, что потратили на приготовления около двух миллионов рупий (примерно 1,7 миллиона рублей). Благодаря вмешательству полиции удалось избежать конфликта между сторонами. Сельские старейшины уже договорились, что родители невесты компенсируют часть расходов родным жениха. Заявление в полицию подавать никто не стал.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Ранее сообщалось, что жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Она подговорила любовника и его друзей притвориться грабителями и напасть на мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

    В российском курортном городе из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

    Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

    Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

    Россиянам назвали способ бороться с чужим мусором в доме

    Малышева посоветовала занимающейся бурным сексом паре посетить психиатра

    В России включат вакцины от рака в программу ОМС

    Популярный симптом связали с риском тяжелых системных заболеваний

    На Западе высказались об изменении тактики Израиля против Ирана

    Дочь одержимой пластикой телезвезды ответила на критику внешности матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok