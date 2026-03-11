Невеста увидела среди гостей возлюбленного и отказалась выходить замуж за жениха

В Индии невеста увидела любовника во время свадьбы и отказалась выходить замуж

В Индии невеста увидела в толпе гостей возлюбленного и отказалась от свадьбы. Об этом сообщает Economic Times.

Случай произошел в штате Андхра-Прадеш. Когда наступил момент ритуала Джилакарра Беллам, предшествующего завязыванию священного брачного ожерелья, невеста спустилась со свадебной сцены и направилась к внезапно появившемуся в зале мужчине. Она публично призналась, что это ее любовник, и отказалась выходить замуж за жениха, которого для нее нашли родители.

Родственники жениха заявили, что потратили на приготовления около двух миллионов рупий (примерно 1,7 миллиона рублей). Благодаря вмешательству полиции удалось избежать конфликта между сторонами. Сельские старейшины уже договорились, что родители невесты компенсируют часть расходов родным жениха. Заявление в полицию подавать никто не стал.

