Сестру лидера страны ЕС задержали и отвезли в Израиль

10:50, 19 мая 2026

Sky News: Сестру президента Ирландии задержали на судне Sumud и везут в Израиль
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Сестру президента Ирландии доктора Маргарет Коннолли задержали на судне флотилии Sumud и везут в Израиль. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, доктор Коннолли входит в число как минимум шести граждан Ирландии, находившихся на борту гуманитарной флотилии Sumud, направлявшейся в Газу, и задержанных Израилем у берегов Кипра.

По данным Reuters, 18 мая израильские силы перехватили в международных водах не менее 28 лодок, при этом Sumud заявляет, что потеряла связь с перехваченными суднами.

Министерство иностранных дел Израиля назвало флотилию «провокацией» и добавило, что на борту не было никакой гуманитарной помощи.

«Я очень горжусь тем, что принимаю участие в этой флотилии. Это самая крупная из всех на сегодняшний день, и теперь мы плывем в Газу, чтобы открыть гуманитарный путь для доставки столь необходимой помощи и медикаментов населению Газы. Я чувствую непреодолимое желание — как мать, врач и как человек — помочь этой флотилии», — сказала доктор Коннолли в своем видеообращении, опубликованном Sumud.

В Ирландии заявили, что официальные лица «активно следят за ситуацией, связанной с глобальной флотилией Sumud», и взаимодействуют с соответствующими органами власти. В заявлении властей уточняется, что «пострадавшим гражданам Ирландии» будет оказана консульская помощь.

Ранее израильские военные уже остановили флотилию из 20 судов с гуманитарной помощью прежде, чем она достигла сектора Газа. На борту находились около 175 активистов.

