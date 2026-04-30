Израиль перехватил гуманитарную флотилию из 20 судов

Израиль перехватил гуманитарную флотилию для Газы с 175 активистами

Израильские военные остановили флотилию из 20 судов с гуманитарной помощью прежде, чем она достигла сектора Газа. На борту находились около 175 активистов. Об этом со ссылкой на израильское министерство иностранных дел сообщает Sky News.

Ведомство уточнило, что флотилия отплыла от европейских берегов в апреле. Активисты пытались прорвать блокаду сектора Газа. В настоящее время суда направляются в Израиль.

Минфин опубликовал в соцсети X видео с кадрами перехвата. Организаторы флотилии ранее заявляли, что израильские военные корабли окружили их лодки у берегов греческого острова Крит.

Ранее стало известно, что на восстановление Газы от последствий войны между Израилем и ХАМАС в течение десяти лет потребуется 71,4 миллиарда долларов, 26,3 миллиарда из которых нужны будут уже в ближайшие 18 месяцев.

С учетом того, что около года назад, в феврале 2025-го, речь шла о требующихся для послевоенного восстановления 53 миллиардах долларов, включая примерно 20,5 миллиарда в течение первых трех лет, оценка необходимых средств резко выросла.

По словам журналистов, «условия в Газе остаются ужасающими», и большинству жителей не хватает в том числе еды и медикаментов.