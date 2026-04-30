Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 30 апреля 2026

Израиль перехватил гуманитарную флотилию из 20 судов

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Кадр: Global Sumud Flotilla / Reuters

Израильские военные остановили флотилию из 20 судов с гуманитарной помощью прежде, чем она достигла сектора Газа. На борту находились около 175 активистов. Об этом со ссылкой на израильское министерство иностранных дел сообщает Sky News.

Ведомство уточнило, что флотилия отплыла от европейских берегов в апреле. Активисты пытались прорвать блокаду сектора Газа. В настоящее время суда направляются в Израиль.

Минфин опубликовал в соцсети X видео с кадрами перехвата. Организаторы флотилии ранее заявляли, что израильские военные корабли окружили их лодки у берегов греческого острова Крит.

Ранее стало известно, что на восстановление Газы от последствий войны между Израилем и ХАМАС в течение десяти лет потребуется 71,4 миллиарда долларов, 26,3 миллиарда из которых нужны будут уже в ближайшие 18 месяцев.
С учетом того, что около года назад, в феврале 2025-го, речь шла о требующихся для послевоенного восстановления 53 миллиардах долларов, включая примерно 20,5 миллиарда в течение первых трех лет, оценка необходимых средств резко выросла.

По словам журналистов, «условия в Газе остаются ужасающими», и большинству жителей не хватает в том числе еды и медикаментов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok