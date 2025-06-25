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10:35, 25 июня 2025Экономика

Компания Мордашова избавилась от бывшего завода Bosch в России

«Севергрупп» Мордашова продала бывший завод Bosch компании «Интернет проекты»
Анатолий Акулов (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Крючков Никита / ТАСС

Компания российского миллиардера и главы «Северстали» Алексея Мордашова — «Севергрупп» — избавилась от бывшего завода немецкого производителя Bosch в Саратовской области. Об этой сделке сообщает РБК со ссылкой на представителя холдинга «Интернет проекты», ставшего покупателем активов.

Речь идет о продажи завода по производству электроинструментов «Энгельс Электроинструменты». Главой холдинга «Интернет проекты» в настоящее время является вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская. Сейчас ей принадлежит доля в 99 процентов в структуре акций холдинга. Сумма сделки не раскрывается.

До ухода Bosch из России завод в Саратовской области носил название Bosch Power Tools. Эту производственную площадку открыли в 2008 году. На писке своего развития суммарные мощности завода оценивались до 2 миллионов единиц продукции ежегодно. Из них четвертая часть поставлялась на российский рынок, а остальное шло на экспорт. Однако в марте 2022-го руководство немецкой компании объявило о приостановке деятельности своих заводов в РФ из-за рисков использования своей техники в «негражданских» целях.

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