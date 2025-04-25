Холдинг Мордашова решил продать бывший завод Bosch

РБК: «Севергрупп» решила продать ООО «Энгельс Электроинструменты»

Холдинг «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова продает ООО «Энгельс Электроинструменты». Об этом сообщило РБК со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о продаже одного из бывших заводов немецкой компании Bosch в России, которая приостановила производство в марте 2022 года. Весной 2023 года бизнес Bosch достался холдингу S8 Capital Армена Саркисяна, который осенью 2024 года перепродал этот актив холдингу Мордашова.

Ранее Вosch объявила, что не ведет никаких деловых отношений с Россией и не планирует делать это в будущем. Перед этим появилась информация, что на заводе, принадлежавшем этому немецкому концерну в Санкт-Петербурге летом 2025 года запустят производство. Предприятие перешло под управление «Газпром бытовые системы» весной 2024 года.