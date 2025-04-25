Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:53, 25 апреля 2025Экономика

Холдинг Мордашова решил продать бывший завод Bosch

РБК: «Севергрупп» решила продать ООО «Энгельс Электроинструменты»
Кирилл Луцюк

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Холдинг «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова продает ООО «Энгельс Электроинструменты». Об этом сообщило РБК со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о продаже одного из бывших заводов немецкой компании Bosch в России, которая приостановила производство в марте 2022 года. Весной 2023 года бизнес Bosch достался холдингу S8 Capital Армена Саркисяна, который осенью 2024 года перепродал этот актив холдингу Мордашова.

Ранее Вosch объявила, что не ведет никаких деловых отношений с Россией и не планирует делать это в будущем. Перед этим появилась информация, что на заводе, принадлежавшем этому немецкому концерну в Санкт-Петербурге летом 2025 года запустят производство. Предприятие перешло под управление «Газпром бытовые системы» весной 2024 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

    Российский форвард оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ

    В Китае задумались об отмене пошлин на некоторые товары из США

    Зеленский рассказал о жесткой ситуации для ВСУ в ДНР

    Влияние западных санкций на российскую торговлю оценили

    Женщина застала мужа в постели с любовницей и избила его шлепанцами

    Артиллеристы из «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

    Россиянина арестовали за инсценировку разбойного нападения

    Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперед в серии плей-офф НХЛ

    На Западе допустили согласие Зеленского на план Трампа по Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости