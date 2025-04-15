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20:17, 15 апреля 2025Экономика

«Газпром» собрался перезапустить заводы Bosch в Петербурге

«Ъ»: «Газпром бытовые системы» летом перезапустит заводы Bosch в Петербурге
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Запуск производства на заводах ООО «БСХ Бытовые приборы», которое владеет заводами немецкого концерна Bosch в Санкт-Петербурге, но с 2024 года находится под управлением АО «Газпром бытовые системы», дочерней структуры «Газпрома», запланирован на лето 2025 года. Об этом со ссылкой на источник на рынке бытовой техники сообщает «Коммерсантъ».

О готовности к началу работ свидетельствует и финансовый отчет БСХ, в пояснительной записке к которому также говорится об ожидающемся возобновлении выпуска стиральных машин и холодильников. Для расконсервации ведутся работы по наладке и настройке оборудования, подбираются поставщики и создаются прототипы и образцы техники.

Руководство компании подготовило модель расходов и доходов в период до 2035 года. В течение каждого года предполагается последовательно увеличивать мощности.

В прошлом году заводы не выпустили ни одной единицы техники, закончив год с чистым убытком 1,7 миллиарда рублей. По оценке опрошенных изданием экспертов, «Газпром» имеет право начать выпуск техники под брендом Bosch, хотя у него есть и собственные бренды бытовой техники. Однако продвигать их будет сложно из-за высокой конкуренции и устоявшегося рынка, на котором присутствуют такие игроки, как южнокорейские LG и Samsung, китайские Haier и Hisense.

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«БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года. Оба завода расположены в поселке Стрельна под Петербургом. После начала боевых действий на Украине немецкая компания свернула производство техники, и год назад президент России Владимир Путин передал заводы под управление структуре «Газпрома».

Одновременно российский холдинг получил право распоряжаться активом итальянской Ariston Group, которая продолжала работу в России и не думала об уходе. Спустя год Путин вернул итальянцам право распоряжаться активом, после чего ряд СМИ ошибочно сообщили о возвращении первой западной компании в Россию. В действительности производитель только поблагодарил за право распоряжаться своим активом.

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