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16:47, 16 апреля 2025Экономика

Немецкий производитель холодильников высказался о возвращении в Россию

Bosch: Компания не планирует возобновлять деловые отношения с Россией
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкая компания Вosch заявила, что не имеет никаких деловых отношений с Россией. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей немецкого производителя холодильников и стиральных машин.

Отмечается, что концерн не намерен менять то положение вещей, которое сложилось к настоящему моменту.

Ранее появилась информация о том, что на российских заводах бренда, которые находятся под управлением АО «Газпром бытовые системы», производство запустят летом 2025 года. В настоящее время уже стартовали работы по наладке оборудования. Идет подбор поставщиков. Создаются прототипы и образцы техники. Есть данные, что в 2024 году эти заводы не выпустили ни одной единицы техники.

В начале апреля стало известно, что из-за экономического кризиса Bosch закроет два завода к концу следующего года. Речь идет о предприятиях в Лайнфельден-Эхтердингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и в Зебнице (Саксония).

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