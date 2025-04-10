Ушедший из России концерн уволит сотни сотрудников из-за кризиса

Руководство Bosch закроет два завода в ФРГ к концу 2026 года из-за кризиса

Руководство ушедшего из России немецкого концерна Bosch закроет два завода к концу 2026 года из-за экономического кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление промышленного профсоюза IG Metall.

Речь идет о заводе в Лайнфельдене-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и предприятии в Зебнице (Саксония). Сотрудников подразделения Bosch Power Tools к настоящему времени успели проинформировать о грядущих изменениях. В результате закрытия работы лишатся в общей сложности 500 человек. Наибольшие сокращения проведут на предприятии в Зебнице (270 сотрудников), в Лайнфельдене кризисная мера затронет 230 работников, уточняется в заявлении профсоюза.

Основными причинами закрытия заводов в ФРГ стали проблемы в строительной отрасли и слабая потребительская активность на фоне экономического кризиса. На заводах в Лайнфельдене и Зебнице Bosch производил различные виды электроинструментов, включая угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовую технику. С 2027 года их планируют выпускать на других предприятиях концерна, в том числе в Мишкольце (Венгрия).

Член совета директоров Bosch Power Tools Томас Донато подчеркнул, что за последнее время загрузка производственных мощностей вышеуказанных заводов значительно снизилась. Реализуемых сейчас программ по снижению затрат и повышению эффективности оказалось недостаточно, посетовал он. «Это решение (о закрытии двух заводов в ФРГ — прим. «Ленты.ру») дается нам нелегко», — заключил Донато.

Bosch покинул российский рынок после начала боевых действий на Украине. В декабре 2023 года производитель бытовой техники уволил 30 оставшихся в России менеджеров, занимавшихся продажей техники местным ретейлерам. Предприятия в Стрельне под Санкт-Петербургом планировалось продать турецкому инвестфонду Can Holding. В начале весны 2024-го руководство концерна начало поиски покупателей на штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках.

В 2024 году прибыль Bosch до вычета процентов и налогов сократилась в полтора раза — с 4,8 до 3,2 миллиарда евро. На этом фоне в компании анонсировали дальнейшие увольнения сотрудников. Подобной тенденции будут способствовать ряд факторов, утверждал гендиректор концерна Штефан Хартунг. Кризисную ситуацию на рынке он объяснил прежде всего усилением конкуренции со стороны китайских производителей.