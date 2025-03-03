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09:33, 3 марта 2025Экономика

Немецкий концерн анонсировал увольнения

Bosch уволит сотрудников из-за сложностей на рынке и конкуренции с Китаем
Дмитрий Воронин

Фото: Robert Michael / ZB / Globallookpress.com

Немецкий концерн Bosch анонсировал дальнейшие увольнения сотрудников на фоне сокращения прибыли до вычета процентов и налогов в 2024 году в полтора раза — с 4,8 до 3,2 миллиарда евро. Соответствующий комментарий его гендиректора Штефана Хартунга приводит Handelsblatt.

По словам топ-менеджера, сокращений не удастся избежать из-за сложной ситуации на рынке, растущей конкуренции с Китаем, неопределенности потребителей и перехода от машин с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. Он уточнил, что рабочие места также будут сокращаться в связи с выходом сотрудников на пенсию.

Как отмечает издание, к концу прошлого года у Bosch насчитывалось 417,9 тысячи сотрудников по всему миру, что на 11,5 тысячи меньше, чем в тот же период в 2023-м. В ближайшие годы в компании планируют избавиться еще от 12 тысяч рабочих мест, включая 7 тысяч, расположенных в Германии.

Промышленное производство в стране упало с 2018 года на 15 процентов. По данным властей, в феврале безработица осталась на максимальной с октября 2020 года отметке в 6,2 процента, а ВВП в 2023 и 2024 годах снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно. ФРГ переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны

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