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11:56, 1 марта 2024Экономика

Bosch собрался продать российский офис

РБК: производитель бытовой техники Bosch ищет покупателей на штаб-квартиру в РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Немецкий производитель бытовой техники Bosch, два года назад объявивший о приостановке своей деятельности в России, начал искать покупателей на штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках. Об этом со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщает РБК.

Покупателя пока нет, но представители компании ведут переговоры с несколькими претендентами. Пресс-служба российского офиса Bosch заявила о различных вариантах эффективного использования здания, отметив, что решение пока не принято.

В строительство штаб-квартиры, которая была сдана в 2014 году, компания вложила более ста тысяч евро. Офис, рассчитанный на 700 сотрудников, должен был координировать деятельность группы в России и других странах СНГ. По словам двух консультантов, в настоящее время здание пустует.

Ранее сообщалось, что покупателем заводов Bosch в Стрельне под Санкт-Петербургом выступит турецкий инвестиционный фонд Can Holding. До последнего момента на покупку претендовал китайский производитель бытовой техники Hisense, но конкурент предложил больше.

Также в декабре прошлого года стало известно, что немецкий производитель уволил 30 оставшихся в России менеджеров, занимавшихся продажей техники местным ретейлерам.

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      Платон Щукин
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