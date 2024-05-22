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11:31, 22 мая 2024Экономика

«Газпром» получил в управление завод Bosh

Завод Bosch-Siemens в Петербурге перешел под управление структуры «Газпрома»

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Предприятие немецкого производителя бытовой техники Bosch-Siemens в Санкт-Петербурге перешло под управление «Газпром бытовые системы», дочерней структуры «Газпрома». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет издание «Деловой Петербург».

Завод по производству бытовых холодильников и стиральных машин компании Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) был открыт в 2007 году в промышленной зоне «Нойдорф». Компания инвестировала в строительство 47 миллионов евро.

В 2023 году чистая прибыль ООО «БСХ Бытовые приборы» (юридическое лицо завода) составила 6,09 миллиарда рублей, в 2022-м — 1,27 миллиарда. С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года выручка предприятия рухнула. В 2021 году она составляла 49,8 миллиардов рублей, в 2022-м — 19,5 миллиарда, а в прошлом — 2,1 миллиарда.

Летом 2022 года стало известно об интересе к предприятию китайской Hisense и турецкого фонда Can Holding. Однако в апреле 2024-го президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100 процентов долей в уставном капитале «БСХ Бытовые приборы» структуре «Газпрома». Вместе с ней она получила и 100 процентов в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», завод которой находится во Всеволожске Ленобласти.

Bosch прекратила производство на российских гражданских предприятиях после сообщений о том, что их продукция может быть использована в «негражданских» целях. Всего у компании было семь заводов. В прошлом году она продала мощности в Самарской и Саратовской областях холдингу S8 Capital и ФГУП «НАМИ».

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