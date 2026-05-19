Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:04, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая рассказала о называвшей ее коровой учительнице

Ведущая Чехова заявила, что учительница в музыкальной школе называла ее коровой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что учительница в музыкальной школе называла ее коровой. Об этом она вспомнила в своем Telegram-канале, рассказывая о походе с мужем, продюсером Александром Златопольским, на концерт британского музыканта Стинга (настоящее имя — Гордон Самнер).

По словам Чеховой, супруг купил билеты на мероприятие втайне от нее, чтобы сделать сюрприз. «Концерт [Стинга] был невероятно уютным, камерным. Было ощущение, будто он поет прямо тебе на ушко», — поделилась впечатлениями ведущая и отметила, что всегда мечтала попасть на его выступление.

Она добавила, что танцевала под песню музыканта Shape Of My Heart в театральной школе в 1993 году. «Педагог называла меня коровой и ставила в последние ряды, чтобы зрителю не было видно. Тогда это очень ранило меня», — написала Чехова.

Ранее Чехова призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. Ведущая назвала этот опыт болезненным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Ярославлю. Горит промышленный объект, выезд в Москву перекрыли

    Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград фразой об истошном лае

    Иран обвинил США в нарушении своих обещаний

    Военкоры раскрыли подробности ночной атаки на Украину

    Раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина

    На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

    Венгрия сигнализировала о сдвиге по вопросу интеграции Украины в ЕС

    Покинувший Россию внук Пугачевой назвал себя позорным

    Самолет с пассажирами аварийно сел в лесу российского региона

    Визит Трампа в Китай отказались считать полностью провальным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok