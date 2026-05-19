Известная российская телеведущая рассказала о называвшей ее коровой учительнице

Ведущая Чехова заявила, что учительница в музыкальной школе называла ее коровой

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что учительница в музыкальной школе называла ее коровой. Об этом она вспомнила в своем Telegram-канале, рассказывая о походе с мужем, продюсером Александром Златопольским, на концерт британского музыканта Стинга (настоящее имя — Гордон Самнер).

По словам Чеховой, супруг купил билеты на мероприятие втайне от нее, чтобы сделать сюрприз. «Концерт [Стинга] был невероятно уютным, камерным. Было ощущение, будто он поет прямо тебе на ушко», — поделилась впечатлениями ведущая и отметила, что всегда мечтала попасть на его выступление.

Она добавила, что танцевала под песню музыканта Shape Of My Heart в театральной школе в 1993 году. «Педагог называла меня коровой и ставила в последние ряды, чтобы зрителю не было видно. Тогда это очень ранило меня», — написала Чехова.

