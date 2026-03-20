Анфиса Чехова рассказала о романе с женатым мужчиной

Ведущая Чехова заявила, что состояла в отношениях с женатым мужчиной

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Алена, Блин! Посидим», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Чехова рассказала, что она вступила в такие отношения в достаточно позднем возрасте. «Я узнала на старости, можно сказать, лет, это было уже не в 20, когда тебе, знаешь, можно лапшу на уши навешать, что, оказывается, [мужчина женат]», — вспомнила телеведущая. Она, в частности, отметила, что ее возлюбленный утверждал, что его брак разваливается и что он скоро разведется с супругой.

Телеведущая отметила, что сначала не знала о том, что ее избранник женат. Однако после того, как она это выяснила, быстро закончила роман. Чехова также назвала этот опыт болезненным и проблемным.

Ранее телеведущая рассказала о свидании с бывшим заключенным. Она заявила, что встретила его на сайте знакомств.