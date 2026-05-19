03:54, 19 мая 2026Бывший СССР

Стало известно про обучение наемников на Украине по бесплатным методичкам

РИА Новости: Наемники на Украине выживают по бесплатным методичкам Пентагона
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Зарубежных наемников, попавших на Украину, учат тактической военно-медицинской помощи с использование открытых методичек Министерства войны США. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, изучив публикации одного из наемников.

Уточняется, что речь идет об американском наемнике Эддисоне Джурейдини, воевавшем на Украине. Он обнародовал в своей соцсети фотографии учебных слайдов программы Tactical Combat Casualty Care. Проект характеризуется как стандарт тактической медицинской подготовки американской армии.

Так, на снимках за апрель 2025 года есть инструкции для боевого санитара о том, как действовать под огнем и готовить раненых к эвакуации, узнали коорреспонденты.

Ранее финская активистка Салли Райски заявила, что военные учения Хельсинки на финско-российской границе могут говорить о том, что Финляндия готовит провокационные действия в отношении России. По ее словам, в ее стране продвигается нарратив о том, что Москва якобы переключится на финов после того, как завершится конфликт с Киевом.

