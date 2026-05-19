Бывший СССР
02:43, 19 мая 2026

В Киеве прокомментировали ультиматум премьера Венгрии Зеленскому

Соскин: Мадьяр выдвинул Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Balogh / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по вступлению страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление венгерского политика о том, что Киев должен выполнить 11 требований Будапешта по восстановлению венгров в Закарпатье. Соскин выразил уверенность, что Венгрия будет настаивать на однозначном выполнении всех поставленных условий, однако Украина не в состоянии их соблюсти.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский заявляет, что надо идти в Европейский Союз, но там денег не дадут, понимаете? То есть это полное уничтожение Украины», — заключил он.

Ранее Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в ЕС. В частности, она должна гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.

