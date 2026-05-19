На стороне Украины воюют наемники практически из всех стран мира. Об этом сообщил пророссийский хакер PalachPro, передает РИА Новости.
Он рассказал, что получил доступ к информации об иностранных военнослужащих в рядах украинской армии в результате взлома баз данных территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Киевской области.
«В списках числятся как минимум граждане Аргентины, Бразилии, Бельгии, США, Австралии, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Японии и Туркменистана», — рассказал хакер.
Он уточнил, что в базах также указаны личные данные иностранных военнослужащих, в том числе номер военных частей и паспортные данные.
Ранее в МИД России раскрыли участки фронта с самым большим числом наемников ВСУ. Ими оказались харьковское и красноармейское направления.