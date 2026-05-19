РИА Новости: В ряды ВСУ вступают наемники из США, Норвегии, Бельгии и Бразилии

На стороне Украины воюют наемники практически из всех стран мира. Об этом сообщил пророссийский хакер PalachPro, передает РИА Новости.

Он рассказал, что получил доступ к информации об иностранных военнослужащих в рядах украинской армии в результате взлома баз данных территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Киевской области.

«В списках числятся как минимум граждане Аргентины, Бразилии, Бельгии, США, Австралии, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Японии и Туркменистана», — рассказал хакер.

Он уточнил, что в базах также указаны личные данные иностранных военнослужащих, в том числе номер военных частей и паспортные данные.

Ранее в МИД России раскрыли участки фронта с самым большим числом наемников ВСУ. Ими оказались харьковское и красноармейское направления.