Россияне пожаловались на закрытие пляжей Египта из-за нашествия акул

Shot: В Египте закрыли для посещения пляжи рядом с 10 отелями из-за акул

Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на закрытие пляжей из-за нашествия акул. Об этом сообщает Shot.

Российские туристы заметили морских хищников у берегов популярных курортов Хургады и Макади. Так, за несколько дней власти решили закрыть пляжи рядом с пятизвездочными отелями Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Поплавать в море не могут постояльцы 10 отелей.

На данный момент запрет на посещение некоторых прибрежных зон снят. Однако туроператоры предупреждают россиян, планирующих отдых в ноябре, что возле берегов Египта туристы могут встретить тупорылую и тигровую виды акул, которые представляют угрозу для человека.

