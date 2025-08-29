Сразу нескольких пассажиров начало тошнить на рейсе в Египет из-за токсичных паров

Daily Star: Пассажиров British Airways начало тошнить из-за токсичных паров

Сразу нескольких пассажиров British Airways начало тошнить на рейсе в Египет из-за токсичных паров. Об этом пишет газета Daily Star.

Уточняется, что 61-летняя британка Мелани Уэллс отправилась на отдых в Египет вместе с дочерью из лондонского аэропорта Гатвик. Однако сразу после посадки женщину начала беспокоить сильная головная боль, которая ушла после приема таблетки. Еще спустя два часа полета, по ее словам, несколько членов экипажа почувствовали себя плохо, у пары пассажиров разболелась голова, а также появилась тошнота.

В итоге самолет экстренно сел в Венеции (Италия). По приземлении на борт поднялись сотрудники скорой помощи, пожарные, а также большое количество работников в специальных костюмах, с масками, измерительными устройствами и дыхательными аппаратами. По словам пассажирки, в это время туристов держали в неведении. Уэллс призналась, что все происходящее напомнило ей пандемию.

Самолет перенаправили обратно в лондонский аэропорт после 8-часовой задержки. На следующее утро пассажиры смогли долететь до египетского Шарм-эш-Шейха. Уэллс, в свою очередь, потребовала от авиакомпании компенсацию в 2130 фунтов стерлингов (около 231 тысячи рублей), однако авиакомпания отказалась возместить пропущенную ночь в отеле.

British Airways позже заявили, что на судне не нашли следов токсинов или дыма, и оно было вновь введено в эксплуатацию уже на следующий день. Произошедшее объяснили «технической проблемой».

Ранее пассажиры рейса Москва — Анталья оказались заперты в душном салоне и начали терять сознание. Кроме того, после этого в салоне самолета началась драка, которая попала на видео.