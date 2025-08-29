Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:36, 29 августа 2025Путешествия

Запертые в самолете пассажиры рейса потеряли сознание из-за жары

Несколько пассажиров рейса Москва Анталья потеряли сознание в самолете
Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажиры рейса МоскваАнталья оказались заперты в душном салоне и начали терять сознание. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно путешественников, столпившихся вокруг попутчиков, которым стало плохо из-за раскаленного воздуха в самолете. На фоне слышны повторяющиеся крики «Людям плохо», «Давайте выйдем на улицу». Кроме того, на видео отдыхающие обмахиваются газетами, чтобы справиться с жарой.

Уточняется, что борт авиакомпании Southwind Airlines должен был вылететь в турецкий город сразу после завершения посадки, но этого не произошло — людей держали в самолете более двух часов с неработающими кондиционерами. Сообщается, что воздух нагрелся до 30 градусов.

Только после того, как нескольким пассажирам стало плохо, экипаж открыл двери самолета, а также распорядился подготовить трап и скорую помощь для пострадавших. Однако через некоторое время туристов вновь попросили подняться на борт. Тогда в салоне началась драка, после чего к самолету прибыла полиция, чтобы вывести дебоширов.

Ранее вылетевший из Сочи в Москву самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт отправления из-за отказа двигателя во время взлета. Однако после приземления нескольким клиентам компании стало плохо, одну женщину госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Разведывательный дрон США проинспектировал границу России и Белоруссии

    Лидер «Руки Вверх!» задолжал налоговой более миллиона рублей

    Захарова отреагировала на желание Запада предоставить гарантии безопасности Украине

    Американские ученые вывели производящие удобрения сорта пшеницы

    Индия увеличила закупки еще одного российского товара

    Создана универсальная вакцина против рака

    Режиссер «Гарри Поттера» раскритиковал новый сериал о волшебнике

    Захарова назвала общую черту Зеленского и главарей террористов

    Покалеченная в Дубае украинская модель показала шрам на пол-лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости