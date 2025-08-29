Запертые в самолете пассажиры рейса потеряли сознание из-за жары

Несколько пассажиров рейса Москва Анталья потеряли сознание в самолете

Пассажиры рейса Москва — Анталья оказались заперты в душном салоне и начали терять сознание. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно путешественников, столпившихся вокруг попутчиков, которым стало плохо из-за раскаленного воздуха в самолете. На фоне слышны повторяющиеся крики «Людям плохо», «Давайте выйдем на улицу». Кроме того, на видео отдыхающие обмахиваются газетами, чтобы справиться с жарой.

Уточняется, что борт авиакомпании Southwind Airlines должен был вылететь в турецкий город сразу после завершения посадки, но этого не произошло — людей держали в самолете более двух часов с неработающими кондиционерами. Сообщается, что воздух нагрелся до 30 градусов.

Только после того, как нескольким пассажирам стало плохо, экипаж открыл двери самолета, а также распорядился подготовить трап и скорую помощь для пострадавших. Однако через некоторое время туристов вновь попросили подняться на борт. Тогда в салоне началась драка, после чего к самолету прибыла полиция, чтобы вывести дебоширов.

Ранее вылетевший из Сочи в Москву самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт отправления из-за отказа двигателя во время взлета. Однако после приземления нескольким клиентам компании стало плохо, одну женщину госпитализировали.

