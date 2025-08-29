Вылетевший в Москву пассажирский самолет развернулся в воздухе из-за отказа двигателя

Вылетевший из Сочи в Москву пассажирский самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт отправления. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Airbus A321, выполнявший рейс U6-378, вернулся в воздушную гавань из-за отказа двигателя во время взлета. Всего на борту находилось 219 пассажиров.

По данным Telegram-канала «ЧП Сочи», рейс несколько раз задерживался и вылетел в 22:10. Через минуту произошла техническая неполадка в левом двигателе воздушного судна. Борт экстренно развернулся в воздухе.

Посадка прошла благополучно. Однако после приземления нескольким клиентами компании стало плохо, одну женщину госпитализировали. Из курорта Краснодарского края в Домодедово в 07:14 вылетел резервный борт.

Ранее лайнер, выполнявший рейс Лондон — Пекин, внепланово сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя. Иностранные путешественники пробыли в аэропорту российского города около 13 часов.

