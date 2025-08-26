Путешествия
Внезапно оказавшиеся в России из-за поломки самолета иностранцы улетели в Китай

250 пассажиров внепланово севшего в Нижневартовске Air China улетели в Китай
Фото: Edgar Su / Reuters

250 пассажиров авиакомпании Air China, внезапно оказавшихся в России из-за поломки самолета, улетели в точку назначения. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что иностранные путешественники, направлявшиеся из Великобритании в Китай, пробыли в Нижневартовск около 13 часов.

Лайнер, выполнявший рейс ЛондонПекин, внепланово сел из-за отказа двигателя в аэропорту Нижневартовска во вторник, 26 августа, около 06:30 по московскому времени. За пассажирами вылетел резервный лайнер. Сломавшееся воздушное судно пока остается в Нижневартовске — предположительно, 27 августа туда прибудет борт с деталями для его починки из Китая.

