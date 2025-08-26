Путешествия
Внезапно оказавшихся в России иностранцев из Европы заберет запасной борт

Shot: 250 пассажиров отправятся из Нижневартовска в Пекин
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Запасной борт прибыл в воздушную гавань Нижневартовска, чтобы забрать внезапно оказавшихся в России иностранцев из Европы. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, 250 пассажиров рейса ЛондонПекин отправятся из российского города в Китай в 17:50. Прилетевший из столицы КНР лайнер готовится к вылету с резервным экипажем. При этом вышедший из строя Boeing 777 останется на аэродроме города ХМАО.

На данный момент клиенты Air China находятся в закрытом международном терминале аэропорта. Уточняется, что перелет из Нижневартовска до гавани назначения займет около пяти часов.

Ранее сообщалось, что лайнер Air China совершил аварийную посадку в Нижневартовске из-за отказа двигателя. А людей заперли в салоне на несколько часов.

