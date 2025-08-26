Летевший в Китай самолет с сотнями пассажиров на борту внезапно сел в России

Самолет авиакомпании Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя

Сотни летевших в Китай пассажиров оказались в России из-за внезапной посадки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

26 августа в 06:23 выполнявший рейс из Лондона, Великобритания, в Пекин лайнер авиакомпании Air China сел в Нижневартовске с 311 пассажирами на борту. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.

На снятых в аэропорту российского города кадрах Boeing 777-39L успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Затем воздушное судно развернулось и доехало до перрона.

По сообщению Baza, пилоты могли выбрать аэродром Нижневартовска из-за хорошей погоды и длинной ВПП. При посадке они не запросили аварийные службы. Сотрудники воздушной гавани подогнали к судну подходящий трап.

Уточняется, что места для нахождения стольких людей в аэропорту города недостаточно. Пока неизвестно, будут ли клиенты Air China размещены в гостиницах. «Скорее всего, компания отправит за пассажирами резервный борт вместе с техниками и деталями, ибо такой лайнер в Нижневартовске местные техники починить не смогут», — рассказал один из очевидцев событий.

