В пассажирском самолете сработала сигнализация в небе над Россией

В самолете S7 над Россией сработала сигнализация о сбое гидросистемы

В самолете авиакомпании S7 сработала сигнализация о сбое гидросистемы в небе над Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 18 августа, на борту лайнера, летевшего из Новосибирска в Норильск. На борту находилось 152 пассажира, включая 14 детей.

Несмотря на произошедшее, воздушное судно село в штатном режиме в аэропорту назначения. На месте была организована техническая ревизия состояния систем лайнера.

Для выполнения оборотного рейса назначили резервный борт. Более 60 пассажиров ожидают посадки на него. Сотрудники транспортных прокуратур следят за исполнением законодательства о безопасности полетов и соблюдением прав пассажиров, говорится в источнике.

В марте в самолете российской авиакомпании сработала сигнализация об открытии двери. Пилоты приняли решение вернуть борт на место стоянки.