Обстановка в самолете с потерявшими сознание пассажирами попала на видео

На рейсе Southwind Airlines из Москвы в Анталью произошла драка

Обстановка на рейсе Southwind Airlines с потерявшими сознание пассажирами попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На записи в первые секунды показано, как люди столпились в проходе и снимают что-то на камеры смартфонов. Предположительно, они смотрели на драку, произошедшую между путешественниками. На следующих кадрах видно, как пассажиры обмахиваются бортовыми журналами, пытаясь спастись от духоты.

Борт выполнял рейс по маршруту Москва — Анталья. Оказавшиеся запертыми в самолете, путешественники начали терять сознание. Сообщается, что воздух нагрелся до 30 градусов.