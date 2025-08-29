Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:40, 29 августа 2025Путешествия

Обстановка в самолете с потерявшими сознание пассажирами попала на видео

На рейсе Southwind Airlines из Москвы в Анталью произошла драка
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Обстановка на рейсе Southwind Airlines с потерявшими сознание пассажирами попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На записи в первые секунды показано, как люди столпились в проходе и снимают что-то на камеры смартфонов. Предположительно, они смотрели на драку, произошедшую между путешественниками. На следующих кадрах видно, как пассажиры обмахиваются бортовыми журналами, пытаясь спастись от духоты.

Борт выполнял рейс по маршруту Москва — Анталья. Оказавшиеся запертыми в самолете, путешественники начали терять сознание. Сообщается, что воздух нагрелся до 30 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

    В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

    Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

    Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

    Реклама

    Стало известно о продвижении Армии России в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости